«المرأه العربية» تستنكر تصريحات «عجينة» وتطالب بالكشف على قواه العقلية‎

استنكرت شبكة إعلام المرأه العربية بشدة تصريحات النائب بمجلس النواب المصرى إلهامى عجينة، والتى طالب فيها بإجراء كشف طبى على الفتيات، لإثبات العذري،ة كشرط للقبول بالجامعات.

واعتبرت الشبكة، هذه التصريحات خروجًا على تعاليم الأديان، وتتعارض مع العادات والتقاليد وتجاوزًا غير لائق من نائب غير مسئول بمجلس النواب.

وطالبت الشبكة برئاسة الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين، فى بيان لها منذ قليل باجراء كشف طبى على النائب لمعرفة مدى سلامة قواه العقلية، كما طالبته بتقديم اعتذار فورى عن تصريحاته غير المسئوله والمستفزة.

وشددت الشبكة، أنه فى حالة عدم تراجعه عن هذه التصريحات، فأنها سوف تتخذ إجراءات تصعيدية ضده، ستعلن عنها فى بيان لاحق.