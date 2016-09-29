«القرموطي»: يجب محاسبة نائب كشف العذرية ..و«عجينه»: لم أندم على تصريحاتى

قال الهامى عجينه، عضو مجلس النواب، إن دور الجامعة إجراء كشف عذرية على البنات قبل دخولها الجامعة وعند تجديدها للكارنيه كل عام حتى نستطيع الحد من ظاهرة الجواز العرفى فى الجامعة.

وأضاف “عجينة” فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي” مع الاعلامى جابر القرموطى على قناة “العاصمة”، أنه لم يشترط كشف العذرية حتى تدخل البنات للجامعات.

وأوضح “عجينه”، أن ما قاله من تصريحات مجرد اقتراح سيقدمه للبرلمان للحد من هذه الظاهرة التى انتشرت فى السنوات الخمس الأخيرة .

وواجه القرموطي” “عجينه” بالتصريحات المستفذة فى الفترة الأخيرة ومنها 60 % من الرجالة عندهم عجز جنسي ، وكشف عذرية البنات فى الجامعات .

وقال عجينه : الست أساس مشكلة الزنا، وكل من هاجمنى عاجز جنسيا، ورفضت الجواز من أبلة فاهيتا عشان “وحشه”.

> ورد عجينه على “القرموطي” قائلًا : لم أندم على كل التصريحات التى أدليت بها ولم أخشاها ، واللى مش عاجبه التصريح يشوفلنا حلول .

وتساءل “القرموطى” هل مثل هذه التصريحات التى يدلى بها النائب إلهامي عجينه لم تعطى رئيس البرلمان على عبد العال الحق فى مراجعة النائب والتحقيق معه فى مثل هذه التصريحات المستفذة للشعب ؟.

وتابع : يجب أن يكون النائب محنك فى الرد على الأسئلة التى توجه له و”بلاش عجن” فى التصريحات اللى من النوع ده لانها تصريحات مثيرة للجدل ولابد من اجراء تحقيق مع النائب فى مجلس النواب للحد من التصريحات المثيرة.