"القومى للمرأة": "تصريحات عجينة عن إثبات العذرية لا تصدر من شخص مسئول"

أعربت الدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس القومى للمرأة، وعميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن استيائها من تصريحات النائب البرلمانى إلهامى عجينة، والتى طالب فيها بإجراء كشف طبى على الفتيات لإثبات العذرية كشرط للقبول بالجامعات.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، وعميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "تلك التصريحات غير مسئولة ولا تحترم عادات وتقاليد وثقافة المجتمع، ولا يمكن أن تصدر من إنسان مسئول، لافتًة إلى أن المجلس سيدرس الرد والإجراءات القانونية تجاه تلك التصريحات.

وطالبت عضو المجلس القومى للمرأة، مجلس النواب باتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب، مؤكدًة أن المجلس القومى للمرأة لا يقبل مثل تلك التصريحات، قائلة "غير مقبوله شكلًا وموضوعًا".