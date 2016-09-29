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رصد طائرة بدون طيار تحلق أعلى أحد حقول غاز أبو ماضى بالدقهلية

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رصد طائرة بدون طيار تحلق أعلى أحد حقول غاز أبو ماضى بالدقهلية رصد طائرة بدون طيار تحلق أعلى أحد حقول غاز أبو ماضى بالدقهلية

>الدقهلية: شريف الديب ـ محمد حيزة

حلقت طائرة بدون طيار أعلى عدد من المنشآت البترولية بمنطقة حقول غاز أبو ماضى بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وتم رصد الطائرة أثناء تحليقها واختفاءها دون التمكن من إسقاطها.

 

وكان اللواء مصطى النمر، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من السعيد حسنى السعيد، مدير الأمن الإدارى بمنطقة حقول غاز أبو ماضى، لرؤيته جسم أسطوانى يحلق أعلى المنشآت البترولية، ومزود بكاميرا متحركة يقوم بالتقاط صور للموقع.

 

وقال في بلاغه أن الجسم حلق على ارتفاع عالى، واختفى فجأة وتم تحرير محضر رقم 10400إدارى مركز بلقاس، وإخطار جهاز الأمن الوطنى، والذى يكثف من جهوده للوصول الى حقيقة تحليق الطائرة، وبيان أسباب التحليق.


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