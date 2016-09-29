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حكم بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية على بحرينيين بتهمة "الإرهاب"

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حكم بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية على بحرينيين بتهمة "الإرهاب" حكم بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية على بحرينيين بتهمة "الإرهاب"

> دبى (أ ف ب)

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى فى المنامة الخميس على مواطنين بحرينيين ملاحقين بتهمة علاقات مفترضة مع "الإرهاب"، بالسجن عشر سنوات لكل منهما وإسقاط الجنسية، وفق ما أفاد مصدر قضائى.

وأدانت المحكمة المشتبه بهما، احدهما حوكم غيابيا، بتهمة "التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات فى إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية فى البحرين"، وفق المصدر ذاته.

وكثفت سلطات البحرين محاكماتها لمعارضين من الشيعة خصوصا، فى المملكة التى تشهد اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاج التى انطلقت فى فبراير 2011 فى خضم "الربيع العربي".وأصدر القضاء منذ تلك الفترة العديد من الاحكام وسحبت الجنسية من بحرينيين ادينوا فى اعمال عنف تنسبها السلطات بانتظام إلى "ارهابيين" يسندهم "تواطؤ" إيرانى.

ومنذ 2012 اسقطت الجنسية البحرينية عن أكثر من 300 بحرينى وتم طرد سبعة منهم، بحسب ما افاد الناشطان البحرينيان جواد فيروز ويوسف المحافظة منتصف سبتمبر فى لقاء صحافى بجنيف.


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