ولى العهد السعودى يصل أنقرة ويجتمع مع رئيس الوزراء التركى

أفاد بيان صدر عن مكتب الرئاسة التركية أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف وصل إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس 29 سبتمبر للمشاركة فى اجتماعات ثنائية تهدف لمناقشة قضايا إقليمية.

وكان رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم فى استقبال الأمير بن نايف فى مطار أنقرة قبل مراسم رسمية خارج مبنى رئاسة الوزراء. واجتمع الرجلان فى وقت لاحق مع دبلوماسيين ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

ومن المتوقع أن يجتمع الأمير بن نايف مع الرئيس التركى رجب طيب إردوغان يوم الجمعة (30 سبتمبر وفى أبريل نيسان 2015 عين العاهل السعودى الملك سلمان الأمير محمد بن نايف وليا للعهد ومسؤولا لمكافحة الإرهاب