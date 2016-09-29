أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس: حاولت الوصول لحل وسط حول قانون 11 سبتمبر

Google+ Print
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس: حاولت الوصول لحل وسط حول قانون 11 سبتمبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس: حاولت الوصول لحل وسط حول قانون 11 سبتمبر

بوب كوركر

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس إنه حاول التوصل إلى حل وسط قبل أن يبطل الكونجرس حق النقض (الفيتو) الرئاسي على مشروع قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر  بمقاضاة .

وبحسب رويترز قال السناتور الجمهوري عن تنيسي بوب كوركر إنه تحدث مرتين في مطلع الأسبوع مع وزير الخارجية جون كيري الذي عارض القانون الذي أطلق عليه اسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

وقال كوركر إنه حاول هو والسناتور الديمقراطي عن ماريلاند بن كاردين عقد اجتماع مع مسؤولين بالبيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا مشروع القانون للتوصل إلى حل وسط يهدئ المخاوف من أن يهدد التشريع المصالح الدبلوماسية الأمريكية.

وقال كوركر في بداية جلسة للجنة بشأن سوريا “اتفقنا على أن أفضل سبيل لتسوية هذا هو عقد اجتماع… ومعرفة إمكانية الخروج بخيار آخر.”

ورفض الكونجرس بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء نقض الرئيس باراك أوباما للتشريع وهي المرة الأولى التي يبطل فيها مثل هذا الحق طوال رئاسة أوباما منذ ثماني سنوات.

ويمنح القانون استثناء من المبدأ القانوني بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية فيما يمهد الطريق أمام دعاوى قضائية تطلب تعويضات من السعودية. ونفت الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها دعمت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وكان 15 من بين الخاطفين التسعة عشر مواطنين سعوديين.

ورد البيت الأبيض بغضب على إبطال حق النقض. وقال أوباما لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية إنه يعتقد أن المشرعين كانوا يخشون القيام بتصويت “قوي” في هذا التوقيت القريب من انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

ورفض كوركر الانتقادات قائلا إن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا الاجتماع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان