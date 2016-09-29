«القرموطي» يظهر بعلب «كشرى وتقلية» على الهواء بعد ارتفاع سعره لـ 40 جنيهًا

ظهر الإعلامى جابر القرموطى، بعدد من علب “الكشرى، والتقلية، والحمص، والعدس، والدقة، والصلصة، والشطة” على الهواء فى برنامجه، “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة.

وقال القرموطى، “حتى الكشرى أكل الفقراء غلى ثمنه”، وعرض مقال الأستاذ محمد العزبي فى جريدة الجمهورية، وعنوانه “حتى أنت يا كشرى”، والذى ذكر فيه أن سعر طلب الكشرى بالزيادات الخاصة به وصلت لـ 40 جنيه للطلب الواحد، وفتح “القرموطي” علبة الكشرى على الهواء وأكل منها.

وقال القرموطى، هذا المقال تشخيص لحال المواطن المصرى الذى يتعرض لغلاء الاسعار وفى مقدمتها الكشرى.

وقال الكاتب الصحفى محمد العزبي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي”، إن الناس يضيق صدرها من الأسعار التى ارتفعت فى الفترة الأخيرة، ومنها الكهرباء والكشرى، الذى كنت أظنه صديق الغلابة ولكن الناس الأن أصبحت تتفاخر بأكل الكشرى لأن سعره أصبح غالى، وأضاف أكلة الفول والطعمية على الفطار سعرها 35 جنيه.

وعلق الإعلامى جابر القرموطي، ” لما الدنيا تزهزه معايا هفتح محل كشرى وهسميه «كشرى القرموطي»، وأول حد هعزمه عليه الأستاذ محمد العزبي الكاتب الصحفى الكبير”.