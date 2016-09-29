وكيل "تعليم الغربية" يعقد أول اجتماع بالقيادات الإدارية

عقد الشناوى عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، أول اجتماع مع قيادات المديرية لبحث خطة واستراتيجية العمل بالمديرية للعام الدراسى الجديد 2016 / 2017، بحضور وكيل المديرية، ومديرى التعليم العام، والتعليم الفنى، والخدمات، والتنسيق، والشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط، والمتابعة، وتنسيق المتابعة، والتطوير التكنولوجى، وشئون الطلبة، وشئون العاملين، وخدمة المواطنين.

وأكد الشناوى على عدد من النقاط الأساسية خلال الاجتماع، كان أهمها، الاهتمام بالوقت، والعمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق بين الإدارات والمديرية فى جميع الأقسام التخصصية.

كما أكد على ضرورة تدريب مديرى المدارس والموجهين، والأوائل على الشئون المالية والإدارية، وكل ما يخص شئون الطلاب والعاملين، وضرورة رفع المستوى الثقافى للمعلم لمواكبة التطور العقلى لجميع الطلاب بمراحلهم السنية المختلفة.

وشدد على سرعة الانتهاء من إعداد تقرير واف بأعمال الصيانة الشاملة بجميع المدارس، وسرعة الانتهاء من حل كافة الملفات السريعة، كتدبير الدعم المادى لإنشاء ديوان للمديرية، وإدارتى شرق وغرب طنطا، وقاعة للفيديو كونفرانس، وقاعة اجتماعات ومسرح، وذلك باستقطاع جزء من الأرض الزراعية لمدرسة طنطا الزراعية بسبرباى.

وأكد على ضرورة إعادة تأهيل طلاب التعليم الفنى لاستثماره فى مجال التشغيل من خلال التواصل مع رجال الأعمال.

ووجه وكيل الوزارة، إلى التحرك السريع وسرعة الرد فى حل المشكلات التى ترد للإدارة، كما طالب إدارة شئون الطلاب بالمديرية بوضع تصور لا مركزى لكل إدارة تعليمية، لاستخراج كافة البيانات الخاصة بامتحانات النقل والشهادات المحلية، وضرورة عقد اجتماعات دورية مع مديرى شئون الطلاب بالإدارات التعليمية العشر.

ووجه بضرورة عقد اجتماعات دورية ثابتة مع مديرى عموم المديرية، وقيادات جميع الإدارات النوعية بالديوان.