أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل – كوكا يعود لقيادة براجا ضد شاختار في الدوري الأوروبي

Google+ Print
التشكيل – كوكا يعود لقيادة براجا ضد شاختار في الدوري الأوروبي التشكيل – كوكا يعود لقيادة براجا ضد شاختار في الدوري الأوروبي

ظهر أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة شاختار دونستيك الأوكراني في الدوري الأوروبي.

ويلعب براجا ضد شاختار في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي في ملعب دونباس أرينا.

وغاب كوكا عن مباريات فريقه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في عضلة الفخذ الأيسر.

وفور تعافيه من الإصابة قرر جوسيه بيسيرو المدير الفني لسبورتنج براجا الدفع بالمهاجم المصري أساسيا.

ويقع فريق براجا ضمن المجوعة الثامنة للبطولة بجانب شاختار وجينت البلجيكي وكونيا سبور التركي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع