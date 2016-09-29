التشكيل – كوكا يعود لقيادة براجا ضد شاختار في الدوري الأوروبي

ظهر أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة شاختار دونستيك الأوكراني في الدوري الأوروبي.

ويلعب براجا ضد شاختار في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي في ملعب دونباس أرينا.

وغاب كوكا عن مباريات فريقه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في عضلة الفخذ الأيسر.

وفور تعافيه من الإصابة قرر جوسيه بيسيرو المدير الفني لسبورتنج براجا الدفع بالمهاجم المصري أساسيا.

ويقع فريق براجا ضمن المجوعة الثامنة للبطولة بجانب شاختار وجينت البلجيكي وكونيا سبور التركي.