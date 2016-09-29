الجمعة.. خيري رمضان يستضيف الحبيب علي الجفري في «ممكن»

يستضيف برنامج “ممكن” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة سي بي سي، الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساءً.

ويدخل الجفري في حوار مفتوح مع خيري رمضان ويكشف عن أسباب الجدل حول مؤتمر أهل السنة والجماعة بالشيشان، كما يوضح لأول مرة أهداف المؤتمر.

ويتحدث الداعية الإسلامي خلال الحوار عن أهل الصوفية وهل يتدخلون في السياسة كما يتحدث عن رؤيته الخاصة بتجديد الخطاب الديني ودور المؤسسات الدينية الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.