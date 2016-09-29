مصرع وفقدان 27 شخصًا إثر غرق قارب بجنوب غرب تركيا

أفادت تقارير إعلامية رسمية في تركيا، اليوم الخميس، بمصرع أربعة أشخاص وفقدان 23 آخرين إثر غرق قارب قابل للنفخ قبالة مدينة بودروم بجنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة “إيه بي سي” الأمريكية أن قوات خفر السواحل تمكنت من إنقاذ أربعة أشخاص وعثرت على جثث الضحايا الأربعة، لافتة إلى أن القارب كان على متنه 31 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية.

وأضافت الشبكة أنه تم إرسال العديد من القوارب بالإضافة إلى طائرة وطائرة مروحية للبحث عن 23 شخصا في عداد المفقودين، فيما أفاد مسؤولون أن جميع الجثث التي عثر عليها لم تكن ترتدي سترات نجاة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ركاب القارب من المهاجرين الذي يحاولون دخول البلاد بشكل غير شرعي باستخدام القوارب الصغيرة.

أ ش أ