صور..«الليثى» يستضيف دريد لحام على شاشة الحياة..قريبًا

ينفرد الإعلامي عمرو الليثى بأجرأ حوار مع الفنان الكبير دريد لحام، وقد تم تسجيله اليوم، وسيتم إذاعته قريبًا من خلال برنامج “بوضوح” على شاشة الحياة الأولى.

ويتناول الحوار، أسرار وكواليس خاصة عن النجم الكبير، تذاع لأول مرة على الشاشة المصرية، ويتطر ق الحوار إلى المنطقة العربية، وما تشهده من حروب وصراعات، ولاسيما الأزمة السورية، والعلاقة بين لبنان وسوريا ورؤيته للسينما المصرية والدور الهام للفن فى دعم الأواصر بين الأشقاء العرب، ولاسيما فى هذه المرحلة الهامة والحرجة فى تاريخ الأمة العربية.

كما يتناول اللقاء، مشاركته وتكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى، كما يتحدث دريد لحام عن فيلم ” المنتمى ” والذى يجسد قصة حياته، أسرار وكواليس خاصة لأهم حوار تليفزيونى للنجم الكبير على شاشة الحياة الاولى مع عمرو الليثى.