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مقتل 3 وإصابة 100 شخص في حادث قطار نيوجيرسي

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مقتل 3 وإصابة 100 شخص في حادث قطار نيوجيرسي مقتل 3 وإصابة 100 شخص في حادث قطار نيوجيرسي

أرشيفية

قالت وسائل إعلام إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 بعضهم في حالة حرجة عندما خرج قطار تابع لشركة نيوجيرزي ترانزيت عن مساره واقتحم محطة هوبوكن بولاية نيوجيرسي الأمريكية خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الخميس، حسبما أفادت “رويترز”.

ونقلت (إم.إس.إن.بي.سي) عن مسؤولين طبيين قولهم إن ثلاثة أشخاص تأكد مقتلهم في الحادث.

وقالت جنيفر نيلسون المتحدثة باسم نيوجيرسي ترانزيت إن أكثر من 100 شخص أصيبوا كثير منهم في حالة حرجة. ولم تقل إن كان قد سقط أي قتلى.

ونشر عدد من المسافرين صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار جزء من سقف المحطة.

تقع هوبوكن على الضفة الغربية لنهر هدسون على الجانب الآخر من مدينة نيويورك. ويستخدم محطتها وهي واحدة من أكثر المحطات ازدحاما في المنطقة كثير من المسافرين الذين يتوجهون إلى مانهاتن من نيوجيرسي وما بعدها.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من الشرطة المحلية أو خدمة الإطفاء أو هيئة المواصلات في نيوجيرسي للحصول على تعقيب.

وقالت هيئة المواصلات في نيوجيرزي على تويتر إن العمل توقف في المحطة جراء الحادث.

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