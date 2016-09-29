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العبادي يطلب من الأكراد عدم استغلال معركة الموصل لتوسيع نطاق سيطرتهم

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العبادي يطلب من الأكراد عدم استغلال معركة الموصل لتوسيع نطاق سيطرتهم العبادي يطلب من الأكراد عدم استغلال معركة الموصل لتوسيع نطاق سيطرتهم

حيدر العبادي

قال بيان للحكومة العراقية يوم الخميس إن رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب من الزعيم الكردي مسعود البرزاني بعد اجتماعهما في بغداد عدم استغلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية لتوسيع المناطق التي يسيطرون عليها.

وبحسب رويترز ناقش الزعيمان خلال اللقاء التحضيرات لطرد تنظيم داعش من الموصل في شمال العراق أكبر مدينة تسيطر عليها الجماعة المتشددة.

ويتوقع أن تشارك قوات البشمركة الكردية في الهجوم على المدينة التي يود العبادي استعادتها هذا العام بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقال العبادي وفق البيان إنه “من الضروري أن لا يكون الهدف من المعركة هو النزاع على الأرض إنما تحرير الناس من بطش عصابات داعش (الدولة الإسلامية).”

وسيطرت قوات حكومة كردستان على كركوك – المنطقة التي يطالب بها الأكراد تاريخيا والغنية بالنفط – بعد انهيار الجيش العراقي أمام اجتياح تنظيم داعش لشمال البلاد قبل عامين.

كما وسع الأكراد سيطرتهم الميدانية إلى مناطق محيطة بالموصل غربي أربيل عاصمة إقليمهم.

وتتمركز قوات البشمركة في الشرق والشمال والشمال الغربي من الموصل في حين تتقدم القوات العراقية من اتجاه الجنوب مما يحكم القبضة على المدينة التي كان يسكنها مليونا نسمة قبل الحرب.

وأعلن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قيام خلافة على أجزاء من العراق وسوريا في يوليو عام 2014 من الجامع الكبير في الموصل.

 

 

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