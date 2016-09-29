بالصور..البابا تواضروس يغادر مطروح ويشيد بحسن الاستقبال والمحبة

غادر البابا تواضرس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، محافظة مطروح، بعد حضور الغداء الجماعى الذى أعقب المؤتمر الذى عقده على شاطئ البحر بأحد الفنادق غربى مدينة مرسى مطروح، فى نهاية زيارته الأولى لمحافظة مطروح، التى بدأها مساء أمس الأربعاء.

وأشاد البابا تواضروس بالحفاوة وحسن الاستقبال من أهالى مطروح، مؤكدا أنه زار أماكن كثيرة إلا أن زيارته لمطروح فاقت زياراته جميعاً من حيث المحبة الحقيقية التى لمسها من مسئولى وأهالى مطروح.

كان فى وداع البابا اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، واللواء وحيد عزت قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء مختار السنبارى مدير الأمن، بالإضافة إلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح ومدير عام منطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام مديرية الأوقاف بمطروح، وأعضاء مجلس النواب عن مطروح، وعدد من العمد والمشايخ، ومديرو المديريات المختلفة بالمحافظة، ورئيس مجلس العمد والمشايخ.

وكانت محافظة مطروح قد استقبلت البابا مساء أمس بمظاهرة ترحيب شارك فيها طلاب المدارس وقطاعات مختلفة، رفعوا خلالها لافتات الترحيب، أمام مستشفى مطروح العام بمدخل المدينة.

كما استقبل محافظ مطروح بمكتبه البابا والوفد الكنسى المرافق، وعقد مؤتمر استقبال له بقاعة الديوان العام للمحافظة، حيث أشاد البابا بحفاوة الاستقبال.

وعقب ذلك إلقاء البابا تواضروس عظة الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء، وذلك فى إطار مشاركته أقباط مطروح الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيستهم.