"تعليم السويس":إجراءات عقابية ضد مسئولى مدرسة أجبرت تلاميذ على حمل رمال

اعترف أحمد رفاعى، مسئول الأمن بإدارة شمال التعليمية بالسويس، بواقعة إجبار مسئولى مدرسة الشيماء الابتدائية بالسادات فى السويس على حمل رمال ونقلها إلى داخل المدرسة أمام الجميع، قائلًا " بالفعل إدارة المدرسة أمرت الطلاب بذلك، وتم اتخاذ إجراءت عقابية ضد كل مسئول بالمدرسة تسبب فى ما حدث، وتم إعداد تقرير بجميع المخالفات وإرساله إلى مديرية التربية والتعليم بالسويس".

وقال أحمد رفاعى، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن طلاب هذه المدرسة يقفزون يوميًا من أعلى السور، مؤكدًا أنه تم إبلاغ الشرطة عنهم، مضيفًا "يجب التدخل، وأن يكون هناك حل، ونحن أبلغنا أجهزة الأمن بالسويس بما يحدث داخل المدرسة، خاصة أن هروب الطلاب يتكرر يوميًا".