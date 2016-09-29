أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تعليم السويس":إجراءات عقابية ضد مسئولى مدرسة أجبرت تلاميذ على حمل رمال

Google+ Print
"تعليم السويس":إجراءات عقابية ضد مسئولى مدرسة أجبرت تلاميذ على حمل رمال "تعليم السويس":إجراءات عقابية ضد مسئولى مدرسة أجبرت تلاميذ على حمل رمال

>السويس- سيد نون

اعترف أحمد رفاعى، مسئول الأمن بإدارة شمال التعليمية بالسويس، بواقعة إجبار مسئولى مدرسة الشيماء الابتدائية بالسادات فى السويس على حمل رمال ونقلها إلى داخل المدرسة أمام الجميع، قائلًا " بالفعل إدارة المدرسة أمرت الطلاب بذلك، وتم اتخاذ إجراءت عقابية ضد كل مسئول بالمدرسة تسبب فى ما حدث، وتم إعداد تقرير بجميع المخالفات وإرساله إلى مديرية التربية والتعليم بالسويس".

 

وقال أحمد رفاعى، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن طلاب هذه المدرسة يقفزون يوميًا من أعلى السور، مؤكدًا أنه تم إبلاغ الشرطة عنهم، مضيفًا "يجب التدخل، وأن يكون هناك حل، ونحن أبلغنا أجهزة الأمن بالسويس بما يحدث داخل المدرسة، خاصة أن هروب الطلاب يتكرر يوميًا".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365