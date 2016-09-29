أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها قرار محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان تعيين الحدود مع السعودية، واعتبار الاتفاق سارياً .. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

وفى جولة جديدة من قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تابع "اليوم السابع" قرار محكمة الأمور المستعجلة الصادر اليوم بقبول استشكالين ووقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية واعتبار الاتفاق سارياً.

وتابع "اليوم السابع" استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور سيرجى كريينكو، مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية التى ستتولى بناء محطة الضبعة النووية، وذلك لمناقشة تفاصيل العقود النهائية الخاصة ببناء المحطة، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير المالية عمرو الجارحى، والسفير الروسى لدى القاهرة.

وفى إطار تغطية جهود القوات المسلحة وتدعيم صفوفها بأحد الآليات والعتاد، نقل "اليوم السابع" مراسم تسلم مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة من طراز "MR-AP" الأمريكية، والتى شهدت إلقاء كلمة من اللواء أركان حرب خالد رشدى، مدير المركبات بالقوات المسلحة، فضلاً عن استعراض الإمكانات القتالية للمركبات الجديدة.

وتابع "اليوم السابع" حادث قطار نيوجيرسى، بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى أسفر عن مقتل 3 وإصابة أكثر من 100 شخص، بعد خروج القطار عن مساره واقتحام محطة هوبوكن خلال ساعات الذروة.

ومن واشنطن، ذكرت شبكة "سى بى سى" أن المحققين الأمريكيين فى تفجيرات مانهاتن الأخيرة، اشتبها فى مصريان كانا يحملان حقيبة ويسيران بها قرب موقع التفجير قبل وقوعه، مشيرة فى تقرير لها إلى أن الشرطة الأمريكية استطاعت أن تحدد ملامح الرجلين بعد مشاهدة فيديو لكاميرات المراقبة، وأن أحدهما كان يحمل حقيبة استخدمها المتهم الرئيسى أحمد خان فى تنفيذ الحادث.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع" الأزمة التى شهدها مطار القاهرة الدولى وذلك بعدما أصر رجال الأمن على تفتيش العاملين بالجمارك، الأمر الذى تسبب فى حدوث مشادات بين الجانبين فى صالات الركاب.

ونشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تفاصيل الأزمة التى شهدها مطار القاهرة، بعدما رفض النائبان حاتم بشات، رئيس لجنة العلاقات العربية والأفريقية، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الخضوع لإجراءات التفتيش وخلع الأحذية لدى دخولهما صالة "2" لاستقلال طائرة متجهة إلى أبو سمبل.

وفى تصريح مثير للجدل، طالب النائب إلهامى عجينة بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على طالبات الجامعات بشكل دورى، قائلاً: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات إنها انسة"، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الزواج العرفى، على حد قوله.

وفى متابعة لآخر تطورات حادث مركب الهجرة غير الشرعية فى رشيد، والحملات الأمنية التى بدأت وزارة الداخلية شنها لملاحقة سماسرة الهجرة، كشف مصدر أمنى فى تصريحات صحفية اليوم، ضبط 25 من كبار السماسرة فى المحافظات الساحلية، مشيراً إلى أن

وفى متابعة لسوق الذهب، رصد "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، ارتفاع أسعار الذهب لـ3 جنيهات للمرة الأولى، وتسجيل عيار 21 مبلغ 483 جنيهاً، بالرغم من استقرار السعر العالمى، وتسجيل الأوقية 1321 دولاراً.

ونقل "اليوم السابع" تفاصيل الدعوة التى أطلقها مفتى المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل شيخ، للمواطنين، وحثهم على دعم الإجراءات التقشفية التى تتخذها الحكومة، قائلاً إن تلك القرارات مؤقتة تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بعد قرار خفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى 20% فضلاً عن خفض 15% من المستحقات المالية لموظفى القطاع العام.

ومن أخبار الرياضة، تابع "اليوم السابع" تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 15 أكتوبر المقبل موعداً لمباراة الزمالك وصن دوانز الجنوب أفريقى، فى نهائى أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب فى مصر يوم 23 أكتوبر.

وفى أخبار الرياضة أيضاً، تابع "اليوم السابع" تفاصيل الدعوة الرسمية التى وجهها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إلى الكابتن حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، لقيادة منتخب نجوم أفريقيا أمام منتخب نجوم العالم بقيادة مارادونا فى الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.

وتحت عنوان "أزمة الأرز فى 4 أسباب وبس"، قدم موقع "برلمانى" على لسان عدد من نواب البرلمان روشتة حلول لأزمة زراعة الأرز فى مصر، والتى قالوا إنها تتلخص فى رفع سعر توريده، وعدم الكشف عن أماكن المضارب، فضلاً عن ضرورة تدشين حملة إعلامية مكبرة لتوعية المزارعين ، بالتزامن مع فرض رقابة مشددة لبيان مدى إلتزام المزارعين باشتراطات زراعة الأرز.

وفى إطار متابعة مناقشات النواب لقانون الإدارة المحلية، والمطالبة بتطبيق اللامركزية فى القانون الجديد، نقل موقع "برلمانى" تصريحات النائب ممدوح الحسينى والتى قال فيها إقرار اللامركزية أمر دستورى ونصت عليه المادة 176، وأنها لابد وأن تكون مكفولة بداية من المحافظ وحتى رئيس الوحدة المحلية.

وضمن متابعته للانتخابات الداخلية داخل ائتلاف "دعم مصر"، نقل "برلمانى" عن النائبة مارجريت عازر تصريحاتها التى كشفت فيها تقدمها بطلب للترشح على منصب عضو المكتب السياسى للائتلاف خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس والذى ينطلق 4 أكتوبر، وذلك فضلاً عن ترشحها على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان.

ورصدت عدسة "فوتو7" و"اليوم السابع" المناورات الافتراضية الناجحة التى نظمتها هيئة قناة السويس لمحاصرة أى بقع زيتية أو انسكاب بترولى محتمل قد ينجم عن عبور السفن العملاقة للمجرى الملاحى.

وفى متابعة لوكالات الأنباء العالمية، قدم موقع "فوتو7" مجموعة من الصور للاحتجاجات التى شهدتها ولاية كاليفورنيا للتنديد بمقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية قبل يومين، بعد تزايد استهداف السود من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية فى الآونة الأخيرة بشكل لافت.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" و"فوتو7"، كواليس وتفاصيل مؤتمر وزير الرياضة خالد عبدالعزيز، مع رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، المنعقد على هامش اجتماعات عمومية الكاف، وذلك بعد يوم من وصول جيانى إيفانيتنو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، للقاهرة.

وبدوره، قدم "فيديو7" أولى لقطات ومقاطع فيديو لحادث قطار نيوجيرسى فى ضواحى نيويورك والذى أسفر عن وفاة 3 وإصابة ما يقرب من 100 آخرين، بعد خروج القطار عن مساره واصطدامه برصيف إحدى المحطات.

وبعد نبأ وفاته، قدم "فيديو7" مقاطع من حفلات السيرة الهلالية التى قدمها سيد الضوى الذى توفى صباح اليوم بعد وعكة صحية انتهت بنقله إلى مستشفى قنا العام.. ويعد الضوى أحد كبار رواة السيرة الهلالية، وحقق نجاحاً مذهلاً بعد غنائها بصحبة الشاعر الكبير، الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

وبعد يومين من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع غيط العنب، بمحافظة الإسكندرية، قدم "فيديو7" جولة مصورة داخل المشروع الذى كان قبل بضعة أشهر منطقة عشوائية، وتحول إلى مجمع سكنى كامل الخدمات، وعلى مستوى راقى.

وبدوره، يقدم موقع "كايرو دار" روشتة التعامل مع الطفل الأول للأمهات الجدد، وذلك من خلال مجموعة من النصائح التى يتوجب اتباعها خلال التعامل مع الطفل فى مختلف المواقف التى تقع على مدار اليوم.

ويقدم "كايرو دار" طرق بسيطة وسهلة يمكن من خلالها عمل أدوات مكتبية داخل المنزل دون الحاجة لشراء أى مستلزمات، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير بقدم شرحا مبسطاً.

وللمديرين والمسئولين فى الشركات العامة والخاصة، قدم "كايرو دار" مجموعة من النصائح والنقاط الهامة التى تمكن متبعيها من إدارة فريق العمل بشكل جيد ودون مشكلات.