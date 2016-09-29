أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الشاباك: نستعد لسيناريو اغتيال أحد زعماء العالم خلال جنازة شيمون بيريز

Google+ Print
الشاباك: نستعد لسيناريو اغتيال أحد زعماء العالم خلال جنازة شيمون بيريز الشاباك: نستعد لسيناريو اغتيال أحد زعماء العالم خلال جنازة شيمون بيريز

>كتب: هاشم الفخرانى

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى" الشاباك" إن قواته تقوم باستعدادات مكثفة لتأمين قدوم زعماء العالم لإسرائيل، للمشاركة فى جنازة شيمون بيريز بالقدس، موضحا أن الخطر يكمن فى عملية تستهدف شخصية مرموقة خلال مراسم الجنازة.

 

وقال جهاز" الشاباك" بحسب بيان نشره موقع " المصدر" الإسرائيلى اليوم الخميس، إن قواته تستعد لواحدة من أكبر عمليات الحراسة، التى قام بها الجهاز فى تاريخه، وهي تأمين زيارة زعماء العالم، وكبار السياسيين لإسرائيل، ومشاركتهم في مراسم تشييع جثمان " بيريز".

 

وأفاد الشابك، إنه يتوقع قدوم أكثر من 60 شخصية سياسية مرموقة من العالم وإسرائيل، منهم 20 رئيسا، و15 وزير خارجية، و5 رؤساء وزراء، إضافة إلى شخصيات مهمة من العالم، فى نفس الوقت. وتتم التجهيزات لهذه العملية المركبة على وجه السرعة .

 

ومن الشخصيات البارزة التي ستحضر الجنازة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، وكذلك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وسيشارك الرئيس الفرنسى، ورئيس الألمانى، وشخصيات مرموقة أخرى من أوروبا وأفريقيا .

 

وقال مسئولون أمنيون بالجهاز، إن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة، ومنها تنفيذ عملية إرهابية كبيرة فى أثناء مراسم الجنازة، أو محاولة اغتيال واحد من زعماء العالم، الذين سيحضرون للمشاركة فى الجنازة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل