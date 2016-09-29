الشاباك: نستعد لسيناريو اغتيال أحد زعماء العالم خلال جنازة شيمون بيريز

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى" الشاباك" إن قواته تقوم باستعدادات مكثفة لتأمين قدوم زعماء العالم لإسرائيل، للمشاركة فى جنازة شيمون بيريز بالقدس، موضحا أن الخطر يكمن فى عملية تستهدف شخصية مرموقة خلال مراسم الجنازة.

وقال جهاز" الشاباك" بحسب بيان نشره موقع " المصدر" الإسرائيلى اليوم الخميس، إن قواته تستعد لواحدة من أكبر عمليات الحراسة، التى قام بها الجهاز فى تاريخه، وهي تأمين زيارة زعماء العالم، وكبار السياسيين لإسرائيل، ومشاركتهم في مراسم تشييع جثمان " بيريز".

وأفاد الشابك، إنه يتوقع قدوم أكثر من 60 شخصية سياسية مرموقة من العالم وإسرائيل، منهم 20 رئيسا، و15 وزير خارجية، و5 رؤساء وزراء، إضافة إلى شخصيات مهمة من العالم، فى نفس الوقت. وتتم التجهيزات لهذه العملية المركبة على وجه السرعة .

ومن الشخصيات البارزة التي ستحضر الجنازة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، وكذلك الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وسيشارك الرئيس الفرنسى، ورئيس الحكومة الألمانى، وشخصيات مرموقة أخرى من أوروبا وأفريقيا .

وقال مسئولون أمنيون بالجهاز، إن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة، ومنها تنفيذ عملية إرهابية كبيرة فى أثناء مراسم الجنازة، أو محاولة اغتيال واحد من زعماء العالم، الذين سيحضرون للمشاركة فى الجنازة.