وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي يصل مطار القاهرة

وصل كاي ميكانين وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، والوفد المرافق له مكون من 20 شركة فنلندية من مجالات التكنولوجيا النظيفة والاتصالات والتعليم، مطار القاهرة الدولي قادمًا من النمسا في زيارة لمصر لتعزيز التجارة والتنمية.

ومن المقرر أن يلتقى “ميكانين” بالوزراء والممثلين المعنيين المصريين فى وزارات ومؤسسات اقتصادية متعددة.

وكان بيان من السفارة الفنلندية بالقاهرة، أكد إن الزيارة تأتي تحت رعاية وزير التجارة الخارجية والصناعة طارق قابيل، وستكون باكورة الزيارة افتتاح ندوة الأعمال المصرية الفنلندية، التي يستضيفها اتحاد الغرف التجارية المصرية، وستساهم هذه اللقاءات العالية المستوى في الترويج لمشروعات وروابط بين الشركات المصرية والفنلندية، ومن المقرر أيضًا أن يفتتح الوزير ميكانين مع وزير التعليم المصري الهلالى الشربيني ندوة مشتركة “مستقبل الإصلاح التعليمي فى مصر”.