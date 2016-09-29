محمد بن زايد يطمئن على صحة طلبة حادث الحافلتين المدرسيتين

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على صحة أبنائه الطلبة المصابين في الحادث المروري المؤسف الذي وقع صباح اليوم لحافلتي نقل طلاب على جسر المصفح بأبوظبي.. متمنيا سموه لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى مقاعد الدراسة.

وكان فريق من ديوان ولي عهد أبوظبي توجه لزيارة الطلبة المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى المفرق للوقوف على أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن سلامة أبنائنا الطلبة من المواطنين والمقيمين مسألة لا تهاون فيها وخاصة اثناء تنقلهم بالحافلات المدرسية وهو امر يحتل حيزا مهما من تفكيرنا وله الأولوية القصوى حفاظا على سلامتهم.

وقال سموه إن كل فرد مسؤول عن الالتزام الدائم بقواعد السير والضوابط المرورية وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق وبشكل خاص اجتناب كل ما يعرض حياة أطفالنا للخطر وهم في طريقهم إلى مدارسهم.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجهات المسؤولة والمعنية الى التنسيق مع مؤسسات النقل كافة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع آلية فعالة تضمن امن وسلامة طلبة المدارس ومستخدمي الطرق وتحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

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