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المدير العام لشركة «روس اتوم» الروسية يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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المدير العام لشركة «روس اتوم» الروسية يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي المدير العام لشركة «روس اتوم» الروسية يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

الرئيس عبد الفتاح

غادر الدكتور سيرجي كريينكو المدير العام لشركة “روس اتوم” الروسية، والتي ستتولى بناء محطة الضبعة للطاقة النووية والوفد المرافق له، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عائدًا إلى بلاده بعد زيارة لمصر استمرت يومين التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشاد الرئيس السيسي بتنامي العلاقات المصرية الروسية خلال الفترة الماضية، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور في مختلف المجالات ، كما أعرب عن أهمية الانتهاء من عقود إنشاء المحطة حتى يتسنى البدء في تنفيذ المشروع .

وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وعمرو الجارحي وزير المالية ، وعدد من مسئولي الشركة الروسية بالإضافة إلى سفير روسيا في القاهرة .

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء شهد مناقشة الجوانب الفنية والمالية النهائية للعقود التي سيتم توقيعها مع شركة “روس أتوم” لإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة ، وذلك في إطار حرص على التوصل لأفضل الشروط لإنشاء محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية.

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