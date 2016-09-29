حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

مراسل«ONA»:

أمرت نيابة مركز سوهاج وسكرتارية مدحت عبد العال، حبس المتهم” خالد.م.ص”- عامل ، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه ” خالد.أ.ع “، حيث أطلق عليه النار بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز سوهاج .

تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغًا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين أطلق على إثرها المتهم النار على المجنى عليه من سلاح كان بحوزته ما أسفر عن إصابته، وتم القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة السلاح النارى.