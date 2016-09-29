أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

Google+ Print
حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أمرت نيابة مركز سوهاج وسكرتارية مدحت عبد العال، حبس المتهم” خالد.م.ص”- عامل ، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه ” خالد.أ.ع “، حيث أطلق عليه النار بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز سوهاج .

تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغًا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين أطلق على إثرها المتهم النار على المجنى عليه من سلاح كان بحوزته ما أسفر عن إصابته، وتم القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة السلاح النارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا