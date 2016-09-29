وزيرة التعاون الدولي تدشن معبر أرقين البري على الحدود المصرية – السودانية

دشنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم الخميس التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري على الحدود المصرية- السودانية بحضور وزير النقل جلال السعيد, ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي بالإضافة إلى وزير النقل السوداني وزير الدولة بوزارة الخارجية وحاكم ولاية الشمال من الجانب السوداني مكاوي محمد عوض, ووزير التجارة الخارجية السوداني صلاح محمد الحسن.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي أنه يتم اليوم إطلاق التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري بين مصر والسودان, المقرر افتتاحه رسميا في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية – السودانية, والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين, موضحة أن ميناء أرقين البري يعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور “الإسكندرية – كيب تاون”, الذي يربط أكبر تكتل إفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادئ, حيث إنه يخدم الحركة التجارية مع 15 دولة إفريقية تقع على الطريق التجاري البري لهذه الدول.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تضيف إلى علاقات مصر والسودان والتعاون المثمر بين الحكومتين, والتفاهم التام بين القيادة السياسية الحكيمة في البلدين, مؤكدة أنه في إطار رئاسة وزارة التعاون الدولي للجنة المنافذ الحدودية بين مصر والسودان, تم الانتهاء من تنفيذ كافة مباني وإنشاءات ميناء أرقين البري من الجانبين المصري والسوداني, وإعلان جاهزيته تماما للتشغيل, بما يخدم حركة نقل البضائع والركاب من وإلى البلدين, ويضاعف فرص التكامل والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

ونوهت بأن لجنة المنافذ الحدودية المشتركة عقدت 7 اجتماعات متتالية حتى أبريل 2016, وأسفرت عن عدد من الإنجازات, أبرزها الانتهاء من رصف وتجهيز الطرق البرية المؤدية إلى ميناء قسطل – أشكيت وميناء أرقين من الجانبين المصري والسوداني, وافتتاح وتشغيل منفذ قسطل – أشكيت البري.

أ ش أ