«مرور القاهرة» ينصح السائقين بالابتعاد عن محور العروبة لاحتفالية قصر البارون

نصحت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور جميع سائقى المركبات بعدم التوجه لمحور العروبة نظرا لوجود احتفالية داخل قصر البارون لإحدى شركات الدعاية والإعلان، لتخفيف الأحمال عن الطريق لحين انتهاء الاحتفالية التى تنظمها وزارة الآثار.

من جانبه أكد العقيد عماد حماد، مدير العلاقات العامة للمرور، أن إحدى الشركات ستقيم حفلا بداخل قصر البارون فى تمام الساعة 7 مساء، وعلى القادم من مناطق المطار أن يسلك محور المليون شجرة تجاه محور النصر لتفادى المنطقة التى تقام بها الاحتفالية.

وأضاف مدير العلاقات العامة للمرور، أنه على القادم من كوبرى الفردوس ومحور العروبة أن يستكمل الرحلة حتى محور النصر وصولا إلى المطار الابتعاد عن المنطقة لتخفيف الأحجام المرورية بالمكان، وسط انتشار الخدمات المرورية وسحب أى كثافات مرورية.

وتابع العقيد حماد، أن هناك تواجدا مكثفا لجميع الخدمات المرورية بجميع محاور وميادين العاصمة العمل على متابعة الحركة المرورية بكافة الطرق ورصد أى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث، حيث يتم الانتقال إليها سريعا والعمل على تسيير حركة المركبات.