محافظ الأقصر يصدر 12 قرارًا إداريًا لتطوير العمل بديوان عام المحافظة‎

أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الخميس، عدة قرارات استهدفت تطوير العمل بديوان عام محافظة الأقصر والجهات التابعة له.

وشملت القرارات التي بلغ عددها 12 قرار، تغييرات في عدد من المواقع القيادية الهامة في عدد من الإدارات الهامة، والمكاتب الأمامية، وتنوعت القرارات ما بين الندب والتكليف في مواقع رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديري إدارات الإعلام والعلاقات العامة، والتفتيش المالي والإداري والمعلومات، والشئون المالية والإدارية، واللجان والمؤتمرات والمتابعة، والشبكات والمرافق، والإدارة الهندسية ومديرية الإسكان، في أكبر حركة تغييرات داخل ديوان عام محافظة الأقصر، والجهات التابعة له، حيث شملت عدد 12 موقع قيادي.

وقرر المحافظ، ندب المهندس محسن محمد مصطفي مدير عام الأملاك بالأقصر، للعمل بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، مع إلغاء قرار ندبه قائمًا بأعمال مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر، وتكليف أحمد حسن أحمد مدير أعمال هندسة إسنا بمديرية الإسكان والمرافق، لتسيير أعمال مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر.

وشملت القرارات التي أصدرها محافظ الأقصر، بهدف تطوير منظومة العمل بالمحافظة، تكليف حجازي محمد النحاس لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بعد أن أحيل محمد عباس طواب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة سابقًا للمعاش، بالإضافة إلي تكليف المهندس سامح ناجي صادق، للعمل بتسيير أعمال مدير عام الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر بجانب عمله مساعد رئيس مدينة الأقصر.

كما قرر المحافظ، إلغاء ندب محمود رمضان في وظيفة مدير مكتب شئون المحافظ، وإعادته إلي عمله الأصلي مدير عام الادارة العامة للمعلومات والتوثيق، وتكليف أشرف محسوب عبد القادر الموظف بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للجان والمؤتمرات، بعد إلغاء ندب فائزة نجيب سدراك مدير عام الإدارة العامة للجان والمؤتمرات، وندب أشرف محمد سرور مدير الإدارة الهندسية بالطود للعمل نائب مدير الإدارة العامة للشبكات والمرافق، بعد إلغاء ندب المهندسة رانيا محمد لطفي لنفس الوظيفة، بالإضافة إلي الإبقاء علي أحمد عبده عبد الحكيم في وظيفة مستشار ” ب ” بديوان عام محافظة الأقصر، مع إلغاء ندبه من العمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ .

وشملت القرات التي أصدرها محافظ الأقصر، بهدف الدفع بوجوه جديدة وتحسين بيئة العمل بديوان عام محافظة الأقصر، ندب حسن جيلاني محمد للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للصحافة والإعلام، بجانب عمله كمدير عام للإدارة العامة للتنمية السياحية، بالإضافة إلي تكليف محمود سيد المطعني بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بديوان عام محافظة الأقصر، بجانب تكليف محمد العزب إبراهيم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة، للمتابعة بديوان عام محافظة الأقصر، وندب سعد محمود طه أبو بكر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة بالأقصر، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الأقصر.