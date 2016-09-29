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روسيا : الإرهابيون يستخدمون دروعا بشرية لمهاجمة الجيش السوري

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روسيا : الإرهابيون يستخدمون دروعا بشرية لمهاجمة الجيش السوري روسيا : الإرهابيون يستخدمون دروعا بشرية لمهاجمة الجيش السوري

 

المتحدثة باسم الخارجية الروسية – ماريا زاخاروفا _ أرشيفية

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أسمتها الجماعات الإرهابية باستخدام تكتيك الدروع البشرية لتنفيذ هجمات ضد الجيش السوري في مدينة حلب السورية.

وقالت زاخاروفا – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “تاس” الروسية – “إن الوضع يتطور في شمال سوريا بشكل خطير، بالتحديد في حلب حيث تخوض القوات الحكومية هجمات ضد متشددي جبهة النصرة في الأيام القليلة الماضية”.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية.. قائلة “إن تكتيك الإرهابيين هو شن الهجمات تحت غطاء بشري من المدنيين، بينما يشارك القناصة بفعالية، ولا يتم استهداف وإطلاق النار ضد جنود الجيش السوري ولكن ضد المدنيين أيضا”.

أ ش أ

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