«أمن سوهاج» يسيطر على اشتباكات بين عائلتين ويضبط 13 قطعة سلاح ناري

مراسل«ONA»:

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على مشاجرة وقعت بين عائلتى “إسماعيل” و”بريرى” أبناء عمومة بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام، حيث تم الدفع بمجموعات قتالية وتم ضبط 7 متهمين من العائلة الأولى و9 من العائلة الثانية و8 بنادق آلية و5 خرطوش وطبنجة.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز دار السلام دون وقوع إصابات بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور إنتقل إلى مكان المشاجرة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد علاء عبد الرحمن رئيس فرع بحث الشرق والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز دار السلام، والنقيب محمود حلمى معاون أول مباحث المركز، وتبين وقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى “إسماعيل” و”بريرى”، والعائلتين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

وتم ضبط طرف أول من عائلة “إسماعيل”: أحمد أبو الفضل أحمد حامد 31 سنة عامل، وعبد الراضى أبو الفضل أحمد حامد 42 سنة عامل، ومحمد منازع محمد على 20 سنة طالب، وشريف أحمد على حامد 21 سنة طالب، ووليد سالم عبد المنصف عبد الرحمن 18 سنة طالب، وعنتر محمد على أحمد 53 سنة – عامل، وأبو بكر عنتر محمد على 18 سنة طالب.

وتم ضبط من عائلة “بريرى” : محمد أحمد سلامة 35 سنة حاصل على ليسانس لغة عربية، وسلامة أحمد سلامة أحمد 36 سنة نجار، وأحمد علوى عبد السميع عبد الودود 23 سنة – عامل، وأحمد عبد السميع عبد الودود 47 سنة -عامل، وطه رشاد أحمد عبد الله 17 سنة – عامل، وأحمد أبو الحمد عبد الله أحمد 34 سنة – كهربائى سيارات، وأحمد على أحمد بريرى 21 سنة طالب، وأحمد أمين محمد بريرى 56 سنة – عامل، وعلى جمال عبد السميع عبد اللطيف 21 سنة طالب.

كما تم ضبط عدد “8″ بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وعدد “5″ بندقية خرطوش، و”1″ طبنجة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4365 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض.