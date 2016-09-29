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تموين الغربية تضبط 4000 جهاز تحليل سكر منتهى الصلاحية بطنطا

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تموين الغربية تضبط 4000 جهاز تحليل سكر منتهى الصلاحية بطنطا تموين الغربية تضبط 4000 جهاز تحليل سكر منتهى الصلاحية بطنطا

>الغربية - محمد عز

شنت مديرية بالغربية، اليوم الخميس، حملة كبرى على مخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بنطاق دائرة طنطا، أسفرت عن ضبط 4000 جهاز تحليل سكر و30 كيس خيوط جراحية منتهية الصلاحية، داخل مخزن تابع لشركة "أ.ل.أ".

 

كان إبراهيم سيد أحمد وكيل وزارة التموين بالغربية قد أصدر توجيهاته لعادل فتحى مدير إدارة تموين طنطا بشن حملات على شركات المستلزمات الطبية والبيطرية لضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

 

تم تشكيل حملة برئاسة ياسر مراد مفتش التموين، وعضوية محمد الشيخ، وصلاح الخطيب، وبتفتيش أحد المخازن التابعة للشركات الكبرى تم ضبط أجهزة تحليل السكر وخيوط الجراحة المنتهية الصلاحية داخل مخزن سرى بالشركة، جاهزة للطرح فى الأسواق وبيعها للجمهور.

 

وبمواجهة مالك الشركة أقر بملكيته للمضبوطات بغرض البيع للجمهور، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 24647 قسم ثان طنطا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


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مصر 365

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