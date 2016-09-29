كارتيرون لـ في الجول: أنتظر عودة أوباما اللاعب الأهم.. والخبرة أسعفت الأهلي

"أنا سعيد للغاية بما قدمه الفريق ضد الأهلي، بإمكانك النظر كيف تطورنا في المستوى والأداء الذي قدمناه". هكذا بدأ باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة حديثه مع FilGoal.com.

وكان وادي دجلة قد خسر بنتيجة 2-1 من الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي

واتجه FilGoal.com لسؤال باتريس كارتيرون حول رؤيته للمباراة فأجاب "أنا سعيد للغاية بما قدمه فريقي ضد الأهلي، بإمكانك النظر كيف تطورنا في المستوى والأداء الذي قدمناه".

وتابع "لقد قدمنا مباراة قوية للغاية ضد الأهلي، ولعبنا بقوة وكنا ندا قويا".

وأضاف "في الموسم الماضي بإمكانك أن ترى نسبة استحواذ الأهلي بلغت 80% وكنا 20% وكنا محظوظين للفوز، لكن في مباراة هذا الموسم كانت النسبة 50-50 وتطورنا كثيرا في الأداء والأهلي حسم المباراة بالخبرة".

مالودا وستانلي

وعن خسارة فريقه لجهود ستانلي أوهاويتشي وفلوران مالودا أجاب "اضطررنا لبناء فريق جديد تماما وقوي خلال الصيف، عكس الأهلي لديه نفس اللاعبين من الموسم الماضي ودعم الفريق بصفقات جديدة".

وأضاف "خسرنا جهود فلوران مالودا نظرا لأنه عاد للهند لارتباطه بعقد، أما ستانلي فكان من أنقذ الزمالك من خروج لا يصدق أمام الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

يوسف أوباما

وبسؤاله عمن يعوض رحيل الثنائي قال:"أعول على يوسف أوباما الكثير، إنه اللاعب الأهم لخططي في الفترة المقبلة وأرى فيه المهاجم القوي الذي سيساعدنا كثيرا خلال الموسم الجاري".

واستكمل "نحن بحاجة لأوباما وخدماته في الخط الأمامي، أثناء فترة التوقف الدولي سيعمل اللاعبون سويا، وسيكون لدينا أوباما الذي أراه العنصر الحيوي لخطتي".

وأتم "آمل أن يكون جاهزا للمشاركة قريبا، البداية كانت صعبة لكننا نتطور مع الوقت وأظهرنا ذلك ضد الأهلي".