سموحة لـ في الجول: قد ننهي التعاقد مع فييرا قريبا

رغم تصدر سموحة لجدول ترتيب الدوري الممتاز، إلا أن وليد عرفات عضو مجلس إدارة النادي السكندري كشف عن وجود احتمال لفك الارتباط مع المدير الفني جورفان فييرا.

ويتصدر سموحة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي تحت قيادة فييرا الذي عُين قبل بداية الموسم.

وقال عرفات لـFilGoal.com: "احتمال رحيل فييرا وارد وبقوة، لأن المدير الفني يريد أن يتولى مسؤولية كل شيء في النادي".

وأوضح "يريد فييرا أن يصبح رئيس النادي والمدير المالي وألا يراجعه أحد، رغم أننا نمنحه كل الحرية فيما يخص القرارات الفنية والدليل موافقتنا على طلبه بإلغاء منصب مدير الكرة".

وأكمل "كل الخيارات واردة سواء بعودة عاطف حنفي لمنصب مدير الكرة أو تدعيم الجهاز المعاون أو حتى إنهاء تعاقد فييرا".

وأشار عضو مجلس إدارة سموحة إلى أن عقد فييرا لا يوجد به أي شروط جزائية.