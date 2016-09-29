وعد يُنفذ وأخر لا.. الكاف يحدد رسميا موعد مواجهتي الزمالك وصن داونز

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي موعد مواجهتي الزمالك أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز سيستضيف الزمالك يوم السبت الموافق الـ15 من شهر أكتوبر في جوهانسبرج.

قبل أن يواجه الزمالك نظيره صن داونز يوم السبت في لقاء الإياب في الـ23 من شهر أكتوبر ولم يتحدد حتى الآن ملعب إقامة المواجهة سواء برج العرب أم استاد القاهرة. وهو ما تم تأكيده إلى رئيس النادي مرتضى منصور على أن يصل خطاب الكاف في الساعات القليلة الماضية إلى الزمالك.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك تحدث مع FilGoal.com من قبل وأوضح " تلقينا وعدا من حياتو بالموافقة على إقامة مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر، ومباراة الإياب يوم 23".

يأتي ذلك بعد تحديد الاتحاد الإفريقي موعدا مبدئيا إذ يحق للفريقين تحديد الميعاد المناسب لهم لكل مباراة بين أيام 14 أو 15 أو 16 لمباراة الذهاب، و21 أو 22 أو 23 لمباراة الإياب.

ثم سيحدد الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للمباراتين وفقا لمعايير تسويقية بعد استطلاع رأي الفريقين. وهو ما حدث.

ليُنفذ الاتحاد الإفريقي وعد إقامة مباراة الإياب في الـ23 من أكتوبر، ولكن مباراة الذهاب ستقام في الـ15 وليس 16.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم بمواجهة الكونجو في التاسع من أكتوبر، وهو ما وضع الزمالك في مأزق.