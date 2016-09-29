أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وعد يُنفذ وأخر لا.. الكاف يحدد رسميا موعد مواجهتي الزمالك وصن داونز

Google+ Print
وعد يُنفذ وأخر لا.. الكاف يحدد رسميا موعد مواجهتي الزمالك وصن داونز وعد يُنفذ وأخر لا.. الكاف يحدد رسميا موعد مواجهتي الزمالك وصن داونز

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي موعد مواجهتي الزمالك أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز سيستضيف الزمالك يوم السبت الموافق الـ15 من شهر أكتوبر في جوهانسبرج.

قبل أن يواجه الزمالك نظيره صن داونز يوم السبت في لقاء الإياب في الـ23 من شهر أكتوبر ولم يتحدد حتى الآن ملعب إقامة المواجهة سواء برج العرب أم استاد القاهرة. وهو ما تم تأكيده إلى رئيس النادي مرتضى منصور على أن يصل خطاب الكاف في الساعات القليلة الماضية إلى الزمالك.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك تحدث مع FilGoal.com من قبل وأوضح " تلقينا وعدا من حياتو بالموافقة على إقامة مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر، ومباراة الإياب يوم 23".

يأتي ذلك بعد تحديد الاتحاد الإفريقي موعدا مبدئيا إذ يحق للفريقين تحديد الميعاد المناسب لهم لكل مباراة بين أيام 14 أو 15 أو 16 لمباراة الذهاب، و21 أو 22 أو 23 لمباراة الإياب.

ثم سيحدد الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للمباراتين وفقا لمعايير تسويقية بعد استطلاع رأي الفريقين. وهو ما حدث.

ليُنفذ الاتحاد الإفريقي وعد إقامة مباراة الإياب في الـ23 من أكتوبر، ولكن مباراة الذهاب ستقام في الـ15 وليس 16.

ويفتتح منتخب مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم بمواجهة الكونجو في التاسع من أكتوبر، وهو ما وضع الزمالك في مأزق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب