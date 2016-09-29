بتروجيت يعود للانتصارات على حساب أسوان

سقط فريق أسوان في فخ الخسارة للمرة الثانية على التوالي ضد بتروجيت بنتيجة 2-0 في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

وكان أسوان قد خسر من طنطا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الخميس الماضي.

في حين أن بتروجيت قد استعاد وتيرة الانتصارات بعد أن كان قد تعادل مع الداخلية بنتيجة 1-1 يوم الجمعة الماضي بالجولة الثانية.

وتقدم محمد أحمد كامل لبتروجيت في الدقيقة 72 بعد ارتباك في دفاع أسوان في التعامل مع كرة عرضية.

ثم أضاف أسامة محمد الهدف الثاني بعد جملة رائعة من كرة ثابتة ليكون واحدا من أفضل أهداف الموسم حتى الآن.

ورفع بتروجيت رصيده من النقاط إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الأهلي في المركز الثاني، وتجمد رصيد أسوان عند 3 نقاط في المركز العاشر.