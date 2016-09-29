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الزمالك يطير إلى جنوب إفريقيا 10 أكتوبر

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الزمالك يطير إلى جنوب إفريقيا 10 أكتوبر الزمالك يطير إلى جنوب إفريقيا 10 أكتوبر

حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة مؤمن سليمان موعد العاشر من أكتوبر المقبل للسفر إلى جنوب إفريقيا.

صن داونز سيستضيف الزمالك يوم السبت الموافق الـ15 من شهر أكتوبر في جوهانسبرج.

قبل أن يواجه الزمالك نظيره صن داونز يوم السبت في لقاء الإياب في الـ23 من شهر أكتوبر ولم يتحدد حتى الآن ملعب إقامة المواجهة سواء برج العرب أم استاد القاهرة.

تقرر سفر الزمالك في الحادثة عشر مساءً في العاشر من أكتوبر، على أن تعود العناصر الدولية من الزمالك يوم الأحد في التاسع من أكتوبر من الكونجو على أن يسافروا مع بعثة الفريق الأبيض يوم الاثنين.

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