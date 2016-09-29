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تشييع جنازة «رفيق الأبنودى» وشيخ قوالين السيرة الهلالية بقنا‎

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تشييع جنازة «رفيق الأبنودى» وشيخ قوالين السيرة الهلالية بقنا‎ تشييع جنازة «رفيق الأبنودى» وشيخ قوالين السيرة الهلالية بقنا‎

مراسل«ONA»:

رفيق الابنودي

شيع المئات من أهالي مركز قوص بمحافظة قنا، اليوم الخميس، جنازة شيخ القوالين وفنان السيرة الهلالية “سيد الضوي”، عن عمر يناهز أكثر من 80 عامًا، وسط غياب  مسئولي المحافظة ووزارة الثقافة، ولم يحضر سوى مدير قصر ثقافة قوص.

يذكر أن، شاعر السيرة الهلالية سيد الضوى، يعد آخر رواة السير الشعبية في والتي تعد من أهم السير العربية، إضافة إلى أنه رفيق  الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي خلال مشواره  الأدبى ورحلاته الخاصة بالسيرة الهلالية، وكان الوحيد الحافظ للسيرة، وكان يتم الاستعانه به فى مختلف المناسبات والأفراح بمختلف محافظات الجمهورية وكان يستعين بفرقته فى المناسبات إضافة إلى نقل السيرة الهلالية الى حفيدة من ابنته   .

من جانبه أشار رمضان عز حفيد الضوى، أن جده أوصى بالحفاظ على السيرة الهلالية، مشيرًا إلى أنه لم  يحضر أحد من مثقفي أو فنانى مصر لزيارته طوال مدة مرضه خلال الفترة الأخيرة والتى كان يعانى فيها من مشاكل بالتنفس وتم نقله للمستشفى العام بقنا خلال الشهر الماضى.

وأضاف رمضان، أن هناك جزءًا من السيرة الهلالية لم يتم تسجيله وكان الراحل يتمنى تسجيله قبل الوفاة وأبدى رغبته لوزير الثقافة حلمي النمنم في استكمال العمل ولكن لم يتم ذلك.

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