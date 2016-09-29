ملكة الجمال اوليفيا كالبو تلفت الأنظار بأناقتها

اشتهرت العارضة أوليفيا كالبو Olivia Culpo بعد حصولها على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة في عام 2012، وملكة جمال الكون في نفس السنة، وأكدت على جدارتها بذلك في السنوات اللاحقة بإطلالات مبهرة في كل ظهور لها، سواء في الأيام العادية، أو على السجادة الحمراء.

تهوى الأنيقة أوليفيا كالبو استخدام الألوان المحايدة في إطلالاتها، وقد عنون اللون الأسود إطلالاتها الساحرة في عديد من المناسبات، واختارت اللون الأبيض لإطلالاتها الأنثوية الناعمة، كما ظهرت بالجينز الأزرق في إطلالات يومية منسَّقة بطرق عصرية مختلفة، حيث ارتدت الجينز بإطلالة أنيقة مع "البوت" الطويل، وظهرت بالجينز القصير كذلك في إطلالة صيفية رائعة.

أهم نقطة يمكن أن تستوحيها من إطلالات أوليفيا كالبو الأنيقة، هي ألا تحصري نفسك بنفس التنسيقات المعتادة، بل اختاري قطعاً مختلفة لكل مناسبة، وأدخلي اتجاهات الموسم في تنسيقاتك اليومية بطريقة بسيطة مع الألوان المحايدة.

شاهدي إطلالات ملكة الجمال أوليفيا كالبو، واستوحي منها ما يناسب إطلالاتك اليومية.