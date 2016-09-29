" أتش أند أم " H&M تقدّم مجموعة الخريف الجديدة

بيروت- سيدتي نت

في مجموعتها الجديدة لهذا الخريف، حرصت علامة "أتش أند أم" H&M على تقديم تصاميم فريدة تتحدى من خلالها النمطية في الإطلالات. مجموعة تحمل الكثير من الجرأة وتمنح المرأة شعوراً بالتحرّر والانطلاق.

وتتيح العلامة من خلال مجموعتها الجديدة الفرصة أمامك لتنسيق القطع الأساسية لتشعري بأنوتتك وتنعمي بمظر عصري وأنيق.

وتبقى سترة البومبر نجمة المجموعة هذا الخريف، ويمكن ارتداؤها مع تنورة طويلة أو بنطلون

الجينز. كذلك سترة الصوف المحبوك، والتنانير الطويلة، والسويترات الواسعة مع بنطلونات الجينز، والسويترات بغطاء الرأس مع القمصان والأحذية الطويلة الدافئة والفساتين الطويلة والمعاطف الواسعة التي يمكن تنسيقها في العديد من الأنماط التي تناسب احتياجاتك لهذا الموسم.

أما لوحة الألوان التي قدّمتها هذه المجموعة فتشمل البني المحمر والبني والأسود والرمادي والكاكي التي تبعث على الدفء خلال موسم الخريف.

لا تترددي في اختيار إطلالاتك لهذا الموسم من مجموعة "أتش أند أم" H&M الجديدة والتي باتت متوافرة في متاجر العلامة من يوم 22 سبتمبر الجاري.