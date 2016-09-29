بربري وتوم فورد يقدمان ملابس رجالية لإطلالة جريئة

جمعت بعض الماركات عروض الأزياء الرجالية والنسائية معاً هذا الموسم، لذا شاهدنا تصاميم عصرية أنيقة للأزياء الرجالية ضمن عروض الأزياء الجاهزة في أسبوع الموضة المقام حالياً في نيويورك ولندن، كان أبرزها عرض توم فورد Tom Ford وبيربري Berburry.

وقد أدهشنا المصمم توم فورد بعرض المجموعة الشتوية لهذا العام في أسبوع نيويورك للموضة، حيث طغى عليها طابع السبعينيات الأنيق والمميز، فشاهدنا البدل المخملية الملونة والمزينة بالطبعات المختلفة، كما ظهرت بعض المعاطف الطويلة بتصاميم جميلة مناسبة لاستعدادات الشتاء.

أما مجموعة بيربري فقد عُرضت في أسبوع الموضة في لندن، وكانت مستوحاة من رواية أورلاندو التي نُشرت في عشرينيات القرن الماضي، وغلب على هذه المجموعة الطابع التاريخي، ولكنها قُدِّمت بأسلوب عصري شد أنظار الشباب، فحضرت فيها الكنزات الصوفية والمعاطف المطرية، بالإضافة إلى السترات البسيطة المناسبة لإطلالات الشتاء.

شاهد معنا أجمل الإطلالات الرجالية من توم فورد وبيربري لخريف وشتاء 2016 في الصور أعلاه وشاركنا برأيك بها.