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القوى العاملة : أول أيام السنة الهجرية إجازة للعاملين بالقطاع الخاص ...

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القوى العاملة : أول أيام السنة الهجرية إجازة للعاملين بالقطاع الخاص ... القوى العاملة : أول أيام السنة الهجرية إجازة للعاملين بالقطاع الخاص ...

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة ، أن اليوم الأول من شهر محرم ، أول أيام رأس السنة الهجرية 1438، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص .

وأوضح الوزير في بيان الخميس ، أن هذا اليوم يعتبرا إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل .

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات .

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رئيس قسم الأخبار