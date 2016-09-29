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بالصور.. انتهاء الدورات الإنجليزية لمديري أمن الطيران المدني

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جانب من تسليم الشهادات

جانب من تسليم شهادات التخرج

أعلن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الخميس، انتهاء مجموعة الدورات التدريبية لمديري أمن الطيران المدنى بمطار القاهرة الدولي، والتي تم تنظيمها برعاية سلطة الطيران المدني المصري، وبالتعاون مع إدارة أمن النقل البريطاني، وتم انعقادها بمركز التدريب الداخلى بشركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك فى إطار توجه وزارة الطيران المدني نحو تطوير المنظومة الأمنية في المطارات المصرية، وتزويدها بأحدث البرامج فى المجال الأمني.

وأضاف “إسحاق” أن من شارك في الدورات هم متدربين من شركة ميناء القاهرة الجوي، وسلطة الطيران المدني، وضباط الشرطة المشاركين فى تنفيذ الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، ومتدربين من مطارات مرسى علم والغردقة.

وقال “إسحاق” إن راج شانتا منسق عن إدارة النقل البريطاني قام بتسليم شهادات التخرج للمتدربين في حضور المدرب جيف جنينج والمدربة ستيسى واطسون.

جانب من تسليم شهادات التخرج

جانب من تسليم شهادات التخرج

المتدربين مع شهادات التخرج

المتدربين مع شهادات التخرج

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