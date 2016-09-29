الزراعة العراقية: القطاع يعاني الكثير من الأزمات بسبب الحروب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية المهندس، حميد النايف، إن القطاع الزراعي فى العراق يعاني الكثير من المشكلات، لاسيما الحروب التي مرت بها البلاد منذ الثمانينيات، فضلاً عن عدم وجود مشروعات استراتيجية للنمو الزراعي سواء في الشق النباتي أو الحيواني.

وأضاف النايف، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنه: “بعد عام 2003 اهتمت الحكومة العراقية بالزراعة، وفي عام 2008 أطلقت الحكومة العراقية المبادرة الزراعية، التي كان لها دورًا كبيرًا فى التطوير، فيما تقوم وزارة الزراعة بدورها فى الوقت الراهن لتقديم الخدمات للمزراعين”.

وتابع النايف، أن هناك منحًا متعددة تقدم للمزارعين ظهرت آثارها الإيجابية عام 2014 كادت العراق أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي فى عدد من المحاصيل الزراعية، إلا أن دخول العصابات المسلحة فى 3 محافظات أخرجها من الإنتاج.

وأوضح النايف، أن المحافظات التي خرجت هي الموصل وصلاح الدين والأنبار، حيث تم الاعتماد علي إنتاج المحاصيل من مناطق الوسط والجنوب، مؤكداً أن الوزارة تسير بـ خطي ثابتة نحو تطوير القطاع.