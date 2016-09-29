برلماني ليبي: مجلس النواب لن يعطي «السراج» فرصة لتشكيل حكومة جديدة

قال عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم عبدالله الزغيد، إن ما قام به قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، من رفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، حقيقة واقعة، لأن مجلس النواب لم يمنح هذه الحكومة الشرعية.

وأشاد الزغيد، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، بـ سير اللواء خليفة حفتر، على خطى مجلس النواب الليبي في رفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، موضحًا أن مجلس النواب لم يمنح السراج فرصة لتشكيل حكومة ثالثة، لأنه رفض قبل ذلك المجلس الرئاسي.

ونفى الزغيد، ما تردد عن عن منح البرلمان الليبي فرصة للسراج لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه ليست هناك فرصة لدى السراج لتشكيل حكومة جديدة لعرضها على البرلمان، لافتاً إلى أن الزيارات التي يقوم بها السراج لدول العالم غير شرعية.