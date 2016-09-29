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«رائدي الأعمال المصريين» يزورون السويد للتدريب على التصميم والترويج

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«رائدي الأعمال المصريين» يزورون السويد للتدريب على التصميم والترويج «رائدي الأعمال المصريين» يزورون السويد للتدريب على التصميم والترويج

السويد

يزور وفد من رائدي الأعمال المصريين، العاصمة السويدية ستوكهولم، هذا الأسبوع، فى رحلة ينظمها مركز الأعمال السويدى “Business Sweden”، بالتنسيق مع سفارة السويد بالقاهرة.

وقال بيان للسفارة السويدية بالقاهرةـ، إن الوفد يتكون من 20 مشاركًا بما فى ذلك رواد المشاريع الصغيرة، ومستثمرين، ومرشدين ومنظمات أخرى فى هذا المجال.

وأضاف البيان أن الوفد المصرى يلتقى مع نظيره السويدى، بما فى ذلك حاضنات رائدى الأعمال، وشركات استثمارية، ومشارع ناشئة، بالإضافة إلى شركات شهيرة.

ويحضر الوفد ورش عمل ذات صلة بالأعمال الريادية، حيث تتضمن الموضوعات تمويل بدء التشغيل والأعمال الرقمية، وتصميم المنتج – الخدمة والترويج لها.

يرافق الوفد فى هذه الرحلة شارلوتا سبار، سفيرة دولة السويد فى ، جنبًا إلى جنب مع جافيريا قباني، نائب مدير المعهد السويدي بالإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن السويد قامت بتطوير ثقافة ريادية قوية، حيث الكثير من الشركات السويدية بدأت كمشاريع صغيرة فى السويد حتى تطورت إلى كونها أسماء مشهورة فى جميع أنحاء العالم، وتنافس فى السوق العالمية، ومن ضمن هذا الشركات السويدية الشهيرة إلكترولوكس، اريكسون، ايكيا وتتراباك.

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