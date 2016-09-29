بالصور..محافظ قنا يطمئن علي الطلاب المصابين في حادث قفط

توجه عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، صباح اليوم، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلي مستشفي قنا العام، لزيارة الطلاب المصابين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بيجو بطريق كلاحين قفط.

وأوضح الهجان، أن الحادث أسفر عن وفاة سائق البيجو، وإصابة 10 أفراد بينهم ستة طلاب تم نقلهم جميعًا إلي مستشفي قنا العام، لتلقي العلاج، وأصدر الهجان، تعليماته لإدارة المستشفى بتوفير كافة سبل الرعاية للمصابين، لحين تماثلهم للشفاء وبعمل الفحوصات اللازمة.

وأضاف المحافظ، أن المستشفي وفرت سيارة إسعاف مجهزة لنقل احد الطلاب لمستشفي أسيوط الجامعي، بسبب إصابته بنزيف داخلى فى المخ، يرافقه طبيب وممرض من المستشفي.



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