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ضبط بقال تموين يهرب السكر والأرز للسوق السوداء ببني سويف

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ضبط بقال تموين يهرب السكر والأرز للسوق السوداء ببني سويف ضبط بقال تموين يهرب السكر والأرز للسوق السوداء ببني سويف

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

ضبطت مباحث ببنى سويف تاجر تموين بمركز أهناسيا لقيامه بالتصرف في بيع حصته التموينية من السكر والأرز بالسوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة تموينية برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس قسم مباحث التموين والرائد أحمد على والنقيب معتز حاتم معاوني القسم وبمعاونة كل من: سعيد سيف النصر ووائل حمدان ومحمود عبدالمولى ورضا أحمد مفتشي المباحث.

حيث ضبطت الحملة “إبراهيم. ع. ه”، بقال تموين بمركز أهناسيا يقوم بتفريغ حصته التموينية من السكر من الأكياس التموينية المعبأة بمعرفة التموين والمدون عليها سعر الكيلو 5 جنيهات للمستهلك ويقوم بإعادة تعبئتها في أكياس أخرى مكتوب عليها سعر الكيلو 7 جنيهات مستخدمًا في ذلك ماكينة بسير كهربائي تستخدم في تعبئة وتغليف الأكياس.

كما ضبطت الحملة بحوزته السكر والأرز وميزانا كهربائيا حساسا يستخدم في الوزن.

تم التحفظ على المتهم وعلى الكميات التي تم ضبطها من السكر والأرز وعلى الماكينة والميزان وتحرر بذلك المحضر رقم 13744 جنح مركز أهناسيا.

 

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