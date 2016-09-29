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المغني الأمريكي بروس سبرينجستين يطرح كتابًا عن حياته

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المغني الأمريكي بروس سبرينجستين يطرح كتابًا عن حياته المغني الأمريكي بروس سبرينجستين يطرح كتابًا عن حياته

مغنى الروك الأمريكي الشهير بروس سبرينجستين _ أرشيفية

اصطف جمهور مغنى الروك الأمريكي الشهير بروس سبرينجستين لساعات حول مبنى في مانهاتن بعد يوم من طرح مذكراته التي تحمل عنوان (بورن تو رن).

وبحسب “رويترز”، الكتاب الذي يشتق اسمه من ألبوم سبرينجستين (67 عاما) الذي طرح في عام 1975 يشرح كيف استفاد من معاناته الشخصية في أغانيه التي أصبحت جزءا من الوعي الأمريكي. وقالت دار سيمون أند شوستر للنشر إن الكتاب استغرق سبعة أعوام لكتابته.

وأصبحت فرقة سبرينجستين (ئي-ستريت) واحدة من أشهر فرق الروك الأمريكية في الأعوام الأربعين الماضية وطرحت أغنيات حظيت بشعبية كبيرة منها (بورن إن يو.إس.إيه) و(جلوري دايز).

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