حبس سمسارين هجرة غير الشرعية 4 أيام على ذمة التحقيق بأسيوط

أمرت نيابة مركز أبنوب بأسيوط، حبس سمسارين للهجرة غير الشرعية، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامها بتقاضي مبالغ مالية من مواطنين لسفر أبنائهم إلى دولة إيطاليا.

وكان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا، من العميد هاني عويس مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من ” ا. ع . ق “، 28 سنة، عامل، و” م. م . م “، 46 سنة، حاصل علي دبلوم، و” ع . م . م “، 58 سنة، فلاح، مقيمون بندر أبنوب، بتضررهم من المدعو، ” ع . ع . ك “، 32 سنة، حاصل علي دبلوم، مقيم ذات الناحية، وذلك لتحصله علي مبلغ مالي قدره، 30 ألف جنيه، من كل منهم مقابل سفر كلا من ” ع . ع . ق “، 17 سنة، فلاح، و” م . م م “، 16 سنة، فلاح، و” ف . م . م “، 16 سنة، فلاح، بطريقة غير شرعية لدولة إيطاليا واختفائهم منذ 43 يومًا.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط مباحث المركز توصلت إلي قيام المتهم المضبوط بالاشتراك مع المدعو ” ش . ف . س “، 40 سنة، فلاح، مقيم بندر مركز أبنوب، سبق اتهامه في 2 قضية نصب بالتحصل علي مبالغ مالية من الأهالي، مقابل سفر أقاربهم إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

وبالعرض علي النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المدعو ” ش . ف . س “، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبمواجهته، أقر بقيامه بالاشتراك مع المتهم الأول بتقاضي مبالغ مالية من الأهالي، مقابل سفر أولادهم لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.