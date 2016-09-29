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فوز عمرو دياب يؤكد: لا وجود لإسم تامر حسني في موسوعة

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الخميس 29-09-2016 15:18

القاهرة_عمرو رضا

توجّه الفنان بالشكر لكل جمهوره لدعمه المستمر له، ما ساهم في حصوله على لقب المطرب الأكثر فوزاً بالجوائز الفنية في منطقة الشرق الوسط في موسوعة غينس للأرقام القياسية، وحرص الهضبة على تأكيد أنه أول مطرب عربي ينضم للموسوعة العالمية على العكس الشائع مؤخراً حول منح اللقب للنجم تامر حسني.
عمرو أكد برسالة مسجلة أنه فخور باللقب وبأنه أول مطرب عربي ينضم للموسوعة العالمية، ووجه الشكر لجمهوره مؤكدا أنه بغير دعم هذا الجمهور لم يكن ليصل لهذه اللحظة التاريخية .
يذكر أن الرسالة المصورة انطلقت بعد انتشار عدة تغريدات من فانز تامر حسني أكدت أنه صاحب السبق وأول من انضم للموسوعة، وهذه المعلومة "غير دقيقة" فالنجم الشاب شارك في أكبر حملة للتبرع بالدم في ، وفازت الحملة باللقب وتم تكريم تامر حسني محلياً ولكن عالميا تخلو الموسوعة من اسم تامر حسني، وتحتفظ فقط باسم المبادرة المصرية للتبرع بالدم.
يذكر أن أوّل مطرب عربي دخل موسوعة غينيس كان المطرب السوري صباح فخري بأطول مدّة غناء له في إحدى حفلاته حيث غنى 18 ساعة متواصلة، ولم يستطع أي فنان عربي بعده كسر هذا الرقم.

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سيدتي

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