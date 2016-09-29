بعد أن استبعادهم فنياً... التلفزيون السعودي يعيد حق المنتجين الشباب

أعلن الفنان والمنتج طلال السدر في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أنه تم أخيراً تعميد الجزء الأول من مشروع السداسيات الدرامية الذي يشرف عليه من هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة والإعلام، مبيناً أن التعميد شمل خمسة مسلسلات يضم كل مسلسل ست حلقات لعدد من المنتجين الشباب في مناطق المملكة بالرياض وجدة والشرقية والجوف وبعض المنتجين الكبار الذين لم يتم تعميدهم منذ سنوات حيث سيبدأ تصوير تلك الأعمال قريباً، وذكر أن المسلسلات لم يتحدد موعد عرضها النهائي فربما تعرض خلال الفترة القادمة قبل رمضان وربما تعرض في رمضان حسب تعبيره.

واعتبر طلال أن "سداسيات درامية" ستعطي دفعة للإنتاج الدرامي المحلي وستسهم في عمل حراك فني سعودي، مقدماً الشكر لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزير الثقافة والإعلام على دعمهما وتبينهما هذا المشروع الفني الهام، ونفى حصول شركة إنتاجه الخاصة "الإعلامية الأولى" على أي تعميد ضمن هذا المشروع الذي يشرف عليه بصفته الشخصية والفنية، مشيراً إلى أنه تقدم بعملين دراميين للتلفزيون وينتظر قرار بشأن تعميده لرمضان المقبل من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة القادمة وأنه ليس لديه أي معلومة عن التعميدات الخاصة بموسم رمضان.

وأبان السدر أن السداسيات الدرامية مشروعه وفكرته التي بذل من أجلها جهود كبيرة استغرقت أشهر طويلة تضمنت التواصل مع شركات الإنتاج الشابة وفرز 100 عمل درامي ومراجعة نصوصها وإجازتها وتحديد ميزانياتها ومواقع تصويرها، مشيراً إلى أن تعميد الجزء الثاني من مشروع السداسيات ويضم خمسة مسلسلات سيكون بعد موسم رمضان.

ولفت إلى أن مشروع "سداسيات درامية" فكرة رائدة وجديدة في طرحها وشكلها، يتبنّاه هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة الدكتور عبدالملك الشلهوب، وتعتمد فكرته على دعم وتعميد التلفزيون لعشر منتجين شباب يقدم كل منهم قصة درامية من ست حلقات، ويهدف إلى فتح الباب أمام شباب الفنانين الذين لم يحصلوا على فرصة الدخول في مجال الإنتاج التلفزيوني وقتلهم فنياً المنتجون الهوامير حسب تصريحه.