القضاء يحظّر نشر صور بيبا ميدلتون المسربة.. وما علاقة كيت وويليام؟

حصلت بيبا ميدلتون Pippa Middleton الشقيقة الصغرى لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton، يوم الأربعاء ، على حكم قضائي يحظّر نشر ثلاثة آلاف صورة يزعم أن متسللين سرقوها من حسابها على أي كلاود.

ولم يكشف عن أي تفاصيل عما تحويه هذه الصور، لكن بعض الصحف تكهنّت بأنها تتضمن صوراً للدوقة كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام William وابنتهما الأميرة شارلوت الذين يقومون حالياً بجولة في كندا.

ويمنع الحكم القضائي الذي حصلت عليه بيبا (33 عاما) وخطيبها جيمس ماثيوس James Matthews (40 عاماً) في المحكمة العليا نشر هذه الصور. وقال محاميها أدم ولانسكي: "الأدلة تشير إلى أن ذلك كان عملاً فاضحاً غير شريف تسبب للمدعية في ضيق كبير."

يشار إلى أن الشرطة البريطانية أوقفت مشتبهاً فيه بعد مقالات نشرتها صحيفة The Sun وصحيفة Daily Mail أكدتا فيها أن قرصان معلوماتية يسعى الى بيع ثلاثة آلاف صورة سرقها من حساب الـ "آي كلاود" التابع لـ بيبا ميدلتون.

وكانت The Sun كشفت أن شخصاً مجهول الهوية اتصل بها عبر رسالة مشفرة ليقترح عليها شراء الصور وأيضاً رسائل محفوظة في حساب "آي كلاود" من "آبل" الخاص ببيبا في مقابل مبلغ أقله 50 ألف جنيه استرليني.